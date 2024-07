Każda z nas zna to uczucie! Wpada nam w oko jakaś bardzo droga rzecz, na którą niestety nie możemy sobie pozwolić. Jak się okazuje nie musimy do końca z niej rezygnować! W sieciówkach możecie znaleźć ciuchy i dodatki, które są bardzo podobne do rzeczy marek ekskluzywnych.

Na pierwszy ogień bierzemy czarną sukienkę Temperley London, która kosztuje ok. 2800 zł i niemal identyczną z River Island za ok. 250 zł.

Poniżej znajdziecie również stylizacje, w której wykorzystałyśmy tą tańszą wersję. Dodałyśmy do niej klasyczne szpilki (Zara, cena, ok. 299 zł), kopertówkę na łańcuszku (River Island, cena, ok. 250 zł) i pierścionek w kształcie misia (Tous, cena, ok. 630 zł).

