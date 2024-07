Joanna Krupa od lat konsekwentnie pracuje nad karierą w Stanach Zjednoczonych. Były już rozbierane sesje do poczytnych magazynów czy "Taniec z Gwiazdami", ale najwięcej rozgłosu i rozpoznawalności przynosi jej udział w reality-show "The Real Housewifes of Miami". Polka sama też dba o to, aby widzowie zapamiętali ją na długo. Przypomnijmy: Pijana Krupa symuluje stosunek seksualny z przyjaciółką

Dziś w nocy w Los Angeles odbędzie się uroczyste rozdanie nagród Grammy i tradycyjnie już galę poprzedza wiele imprez organizowanych w modnych klubach w Hollywood. Wczoraj na jednej z takich imprez pojawiła się też Krupa, która zaskoczyła wszystkich bardzo odważną sukienką, w której modelka była niemal naga.

Zdjęcie natychmiast obiegło sieć, a o Joannie napisały chyba wszystkie możliwe media w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Wybuchł prawdziwy skandal - jedni chwalą ją za odwagę, inni ganią za brak gustu i zahamowań. O sukience celebrytki napisało m.in. E! Entertainment, Access Hollywood, Perez Hilton, Huffington Post, Daily Mail czy The Mirror. Jedno jest pewne - po tej imprezie nazwisko Joanny Krupy zapadnie w pamięci niektórych naprawdę na długo.

Poniżej Joanna Krupa w seksownej kreacji. Dobry sposób na uzyskanie rozgłosu?

