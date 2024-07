1 z 10

Reality show "Dżoany i jej przyjaciółek z Miami" cieszy się w Stanach olbrzymią popularnością. Fankami produkcji są między innymi Lady Gaga i żona Baracka Obamy Michelle. W Polsce perypetie Joanny Krupy można oglądać na kanale TVN Style. Zobacz: Żona Obamy jest fanką Joanny Krupy! Zaskoczeni?

Ostatnio telewizja pokazała odcinek serialu, który wzbudzał sporo emocji i kontrowersji. Modelka przyznała się w nim, że ma problemy w sypialni. Wraz z ukochanym udała się do specjalisty, aby ten pomógł im urozmaicić życie seksualne. Jedną ze wskazówek lekarza było to, aby Joanna w łóżku wcieliła się w postać dominy, co niezbyt spodobało się Romainowi.

W tym samym odcinku pojawiła się również scena, gdy Krupa zwierza się ze swoich intymnych spraw przyjaciółce. Panie rozochocone rozmową i po trzech butelkach wina zaaranżowały nawet przykładowy akt miłosny. Wszystkiemu przyglądał się Romain, który był zniesmaczony widokiem swojej narzeczonej udającej kopulację z inną kobietą.

Oglądacie reality show Joanny Krupy?

Zobacz: Joanna Krupa płacze na kanapie u seksuologa