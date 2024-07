Stradivarius przygotował lookbook na wiosnę 2013, w którym znajdziemy kilka najgorętszych hitów nadchodzącego sezonu. Wśród stylizacji możemy znaleźć zdecydowane kolory, (w szczególności neony), pastele, dżins i azteckie wzory. Nie zabrakło tu również cieniowanych bluzek, sweterków i dżinsów, które muszą znaleźć się w waszych szafach.

Do najciekawszych dodatków należą duże torby, neonowe sandałki i wygodne kowbojki. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie co jeszcze marka Stradivarius przygotowała na nadchodzacy sezon.



Tak prezentuje się lookbook Stradivarius na wiosnę 2013: