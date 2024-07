1 z 12

Małgorzata Rozenek popularność zdobyła dzięki programowi "Perfekcyjna Pani Domu". To on otworzył jej furtkę do kariery w TVN, dzięki czemu kilka miesięcy później dostała swój drugi program "Bitwa o dom". Przy pomocy specjalistów ocenia zmagania rodzin, które walczą o swoje wymarzone mieszkanie. W przerwach między nagrywaniem kolejnych odcinków Rozenek znalazła chwilę, żeby zostać twarzą jednego ze znanych produktów. Przypomnijmy: Rozenek wystąpi w reklamie. Co będzie promowała?

Gwiazda słynie z nienagannego stylu i jest ozdobą każdej imprezy na której się pojawi. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się bliżej kreacjom, w których Rozenek występuje przed uczestnikami show i wybraliśmy dla was te najlepsze. Musimy przyznać, że dzięki idealnej figurze, Małgorzata we wszystkich strojach wygląda olśniewająco - zarówno tych bardziej kobiecych i eleganckich, jak i bardziej luźnych, codziennych stylizacjach.

