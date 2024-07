W miniony weekend mogliśmy obejrzeć odcinek specjalny programu „Bitwa na Głosy II”. Oprócz zwycięzców programu Kamila Bednarka i jego zespołu na scenie wystąpiła m.in. Beata Kozidrak. Polska diwa numer jeden miała na sobie czarny strój projektu młodego designera Grzegorza Matląga znanego jako Maldoror. Chociaż nie jesteśmy fanami wszystkich stylizacji solistki Bajmu, to w tej wyglądała po prostu świetnie. Kolor czarny podkreślił to co najważniejsze i zamaskował niedoskonałości.

Obok niej widzowie mogli podziwiać Halinkę Mlynkową, która w czerwonej rozkloszowanej sukience wyglądała świeżo i dziewczęco. Różowe paznokcie na dłoniach i turkusowe na stopach dodały całości modnego, wiosennego akcentu.

Agnieszka Szulim, wyglądała jak zwykle dobrze. Trendy i z rockowym zacięciem. Połączenie szarego tank-topa, spódniczki z frędzlami i wysokich kowbojek to jest hit. Na uwagę zasługuje również Alicja Węgorzewska, która jak widać zmienia swój wizerunek. W sukience stylizowanej na tę z wiosennej kolekcji Atelier Versace wyglądała ładnie. Jednak jesteśmy przekonani, że to nie jest jej ostatnie modowe słowo. Zatem z niecierpliwością czekamy na kolejne kreacje śpiewaczki.

