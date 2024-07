Anja Rubik nie zwalnia tempa! Kilkanaście dni temu miała premierę jej pierwsza, autorska kolekcja ubrań, a teraz modelka promuje już zapach sygnowany swoim nazwiskiem. Specjalnie na premierę swoich perfum modelka wybrała nonszalancką stylizację z dżinsami w roli głównej. Ten prosty look, każda z was może samodzielnie odtworzyć. My podpowiadamy jak!

Podobne spodnie z dziurami i ażurowe szpilki wypatrzyłyśmy w Zarze. Klasyczny t-shirt i pasek zdobiony złotymi elementami znalazłyśmy w Zarze. Zaś czarna marynarka to element kolekcji River Island. Całość dopełniłyśmy bordowym lakierem do paznokci marki Douglas.

