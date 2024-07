1 z 5

Dominika Kulczyk postawiła na najmodniejszą kurtkę sezonu - bomber jacket! Milionerka uwielbia modę, choć najczęściej stawia na sprawdzone fasony i raczej stonowane kolory. Czasem jednak wybierze coś naprawdę zaskakującego. Na co dzień Dominika Kulczyk zazwyczaj jest bardzo elegancka. Tym razem postanowiła przełamać to czarną, sportową kurtką bomber jacket. Z czym ją zestawiła? Szare, marmurkowe dżinsy z dziurami na kolanach i czarne, wiązane botki na szpilce to doskonały wybór do sportowej góry. Całość uzupełniła szara torba przypominająca teczkę. Jak Wam się podoba ten zestaw?

