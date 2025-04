Blanka Lipińska podczas relacji na InstaStories zorganizowała "Q&A" i odpowiedziała na kilka pytań internautów. Fani zaskoczyli ją m.in. pytaniem o Szymona Hołownię. Internauci zapytali, czy autorka powieści "365 dni" widziała, co marszałek Sejmu zrobił podczas uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka. Blanka od razu zareagowała i wyjawiła swoje stanowisko w tej sprawie.

W minioną sobotę, dokładnie 26 kwietnia, w Watykanie odbył się pogrzeb Ojca Świętego. Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny, a kilka dni później wierni, przywódcy z całego świata i duchowni pożegnali papieża. W Watykanie pojawiły się prawdziwe tłumy, a wśród światowych liderów żegnających papieża nie zabrakło Andrzeja Dudy i księcia Williama. W poruszającej uroczystości wziął również udział Szymon Hołownia. Kamery uchwyciły, jak marszałek Sejmu wchodząc na Plac Świętego Piotra w Rzymie wyciągnął telefon i zaczął robić zdjęcia. Po tym, co zrobił na pogrzebie papieża Franciszka wokół Szymona Hołowni rozpętała się burza. Teraz głos w tej sprawie zabrała Blanka Lipińska!

Wszystko wskazuje na to, że emocje związane z zachowaniem Szymona Hołowni na pogrzebie papieża Franciszka wciąż nie opadają. Z pewnością świadczą o tym pytania, jakie Blanka Lipińska otrzymała podczas zabawy w "Q&A" na Instagramie. Internauci zaczęli pytać autorkę książki "365 dni" czy widziała, jak marszałek Sejmu robił zdjęcia podczas pogrzebu Ojca Świętego.

Celebrytka od razu odpowiedziała dając wyraźnie znać, co myśli o zarzutach wobec Hołowni.

Nie, bo nie mam przyjemności w oglądaniu pogrzebów. Ale co Was dziwi w zachowaniu Marszałka Hołowni? Ludzie bez hipokryzji! Przecież wszyscy nagrywacie wszystko, wszędzie i zawsze, cykacie fotki wszystkiemu , a telefon zastępuje Wam oczy! Za zgodą, bez zgody, czy wypada, czy nie... i macie do człowieka pretensje, że robi to co wszyscy? No bez jaj

podsumowała dobitnie Blanka Lipińska.