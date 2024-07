Marcelina Zawadzka to jedna z najpiękniejszych polskich celebrytek. Miss Polonia urzeka nie tylko urodą, ale też pogodą ducha i uśmiechem. Modelka chętnie eksperymentuje ze stylem, a mogąc pochwalić się doskonałą figurą, często próbuje odważniejszych rozwiązań niż jej koleżanki po fachu. Przypomnijmy: Zawadzka w spódnicy zrobionej z męskiej koszuli

Nie zawsze jednak jej modowe wybory spotykają się z aprobatą internautów czy samozwańczych ekspertów. Podczas jednej z ostatnich imprez Zawadzka zaprezentowała się w oryginalnym zestawie, w którym największą uwagę zwracały długie błękitne kozaki MMC. Marcelina połączyła je z czarną marynarką i połyskującą spódnicą. Zdaniem wielu, nie był to najlepszy wybór. Zupełnie inne zdanie na ten temat ma Joanna Horodyńska, która wzięła w obronę modelkę.



Dziewczyna zmienia styl. Chce wyjśc z polskiego schematu "rozkloszowana spódnica i pantofle", no ale oczywiście dla większości portali, to jest masakra. Nie można wykorzystywac błysku na dzień, nie wypada, zakaz! Lakierowane kozaki latem? Zbrodnia! Połączenie kolorów, chyba takie nie istnieje hmmmm??? Moda jest po to, żeby się nią bawic, a nie siedziec cicho w dziurze. Marcelina LOVE! - napisała na swoim Facebooku Joanna.