Maciej i Jerzy Stuhr to nie tylko para ojciec i syn ale też aktor i reżyser. Maciej zagrał w filmie ojca "Obywatel". Spotkali się też na planie sesji dla Vivy!.<< zobacz: Jerzy i Maciej Stuhr na okładce Vivy!>>

Za każdym razem, kiedy zabieram się za film, to jest mój dziennik intymny. Trochę leczę się nim z kompleksów, trochę z niezrozumienia pewnych spraw w życiu. Jedna trzecia to moje doświadczenia, jedna trzecia – znajomych i przyjaciół, jedna trzecia to wyobraźnia”. Jedną trzecią filmu gra Maciek. „Maciej gra sytuacje z mojego życia, a ja wiem, że on nigdy pewnych rzeczy nie zrozumie", mówił wtedy Jerzy.