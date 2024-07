Wczoraj w warszawskiej restauracji Amber Room rozdano nagrody "Najlepsze dla Urody 2011" dla najciekawszych kosmetyków wprowadzonych na polski rynek w minionym roku.

W jury zasiedli nie tylko eksperci, ale także znane osobistości ze świata showbiznesu. Najlepsze kosmetyki wybierały m.in.: Justyna Steczkowska, Katarzyna Zielińska i Edyta Herbuś.

Wszystkie panie postarały się, by tego dnia wyglądać nienagannie, choć każda w nieco innym stylu. Justyna Steczkowska założyła czerwoną sukienkę projektu Izabeli Łapińskiej dobierając do niej szpilki na platformie w kolorze nude. Czerwone usta nawiązywały do głębokiego koloru sukienki.

Bardzo ciekawie zaprezentowała się Edyta Herbuś, która do beżowej skórzanej spódniczki, dobrała woskowaną bluzkę w panterkę. Szyku i drapieżnego, oryginalnego charakteru nadały zamszowe szpilki w kolorze indygo, które przełamały beżowe odcienie stroju. Na uwagę zasługują także bardzo ciemne usta aktorki. Trzeba przyznać, że eksperymentalna stylizacja Herbuś jest wyjątkowo udana i można ją zaliczyć jaką jedną z najciekawszych z ostatnich tygodni.

Stylizacja Kasi Zielińskiej przypadła nam do gustu najmniej. Czarno-biała sukienka nie podkreślała jej figury, a biała kopertówka XXL zaburzała proporcje jej sylwetki.

W eleganckiej czerni na gali pojawiła się Kinga Rusin, która odbierała nagrodę dla jej marki Pat&Rub. Jedwabną sukienkę zaprojektował Łukasz Jemioł.

