Magda Steczkowska, podobnie jak jej siostra Justyna, bardzo dobrze radzi sobie w show-biznesie. Niedawno piosenkarka wydała płytę z zespołem Indigo, ale oprócz tego jest też szczęśliwą żoną i matką. Ostatnio Steczkowska wzięła udział w pięknej sesji zdjęciowej dla magazynu "WOW", w którym opowiedziała także o swoim życiu na co dzień.

Reklama

- Jestem normalną kobietą, żoną, matką. Jestem mamą, która gotuje, sprząta, bawi dzieci, wstaje do nich po nocach, podciera im nosy... a wieczorem jeszcze tego samego dnia idę na jakąś galę, w pięknej sukni i makijażu, wtedy błyszczę i pachnę. I to jest cudowne, troszeczkę jak w filmie - człowiek się przeistacza jak Dr Jekyll i Mr Hyde.

Młodsza siostra Justyny odpowiedziała także na porównania jakie od lat im towarzyszą:

- Jesteśmy siostrami. Sama porównuję Janet Jackson do Michaela. To raczej naturalny odruch i dopóki taki pozostaje, to wszystko w porządku. Gorzej, jeżeli są przekraczane granice... wtedy zawsze powtarzam: nie jesteśmy klonami, tylko siostrami.

Zobacz także

Zobacz całą piękną sesję Magdy Steczkowskiej >>>

Reklama

chimera