W ostatnim przed wielkim finałem odcinku "Szansy na Sukces. Opole 2024" uczestnicy musieli zmierzyć się z repertuarem Bohdana Łazuki. W jury oczywiście nie zabrakło artysty, ale towarzyszyła mu także nasza królowa Doda! W programie panowała doskonała atmosfera, a Doda olśniła wszystkich swoją spektakularną kreacją. Fani nie mogli oderwać wzroku od gwiazdy i szybko zasypali ją komplementami w sieci.

Doda znów w "Szansie na sukces". Wszyscy patrzyli na jej zjawiskową kreację

Rok 2023 z pewnością zapisze się w pamięci Dody jako naprawdę pracowity i owocujący w wielkie sukcesy. Gwiazda tylko w ostatnich miesiącach zdążyła zrealizować swoje nowe reality show "Doda. Dream show", które okazało się wielkim hitem, a w październiku wokalistka rozpoczęła swoją trasę koncertową "Aquaria Tour". Jak wiadomo, pierwsze koncerty odbyły się tylko w Warszawie, ale już na początku 2024 roku piosenkarka ruszy ze swoją trasą również w Polskę! Koncerty zostały zaplanowane w Łodzi, Krakowie i Gdańsku.

Oczywiście to tylko część zawodowych projektów, które ostatnio zrealizowała Doda. Teraz z kolei mogliśmy ją zobaczyć w programie "Szansa na sukces". Gwiazda w marcu tego roku już gościła w roli jurorki w tym programie - wówczas uczestnicy wykonywali jej utwory. Teraz zaś piosenkarka towarzyszyła w jury Bohdanowi Łazuce. Zobaczcie, jak wyglądała!

Fani Dody od razu zwrócili uwagę na pewien szczegół - chodzi o zjawiskową stylizację gwiazdy! Doda w minionym odcinku "Szansy na sukces" pojawiła się w różowej, długiej sukni, która idealnie podkreśliła jej doskonałą figurę. Do tej pięknej kreacji piosenkarka zdecydowała się dobrać czarne sandałki na szpilce z paskiem krzyżowym, które dodatkowo zostały ozdobione tkaniną ułożoną we wzór kwiatu.

Pod nowymi zdjęciami, którymi pochwaliła się artystka, od razu pojawiło się mnóstwo komplementów i ciepłych słów od fanów.

Wyglądasz obłęd! Ale sukienka

Ale boska kreacja

Ale piękna sukienka

Ja zwykle PRZEŚLICZNIE wyglądasz - piszą zachwyceni fani.

A Wam, jak się podoba kreacja Dody z "Szansy na sukces"? Też jesteście pod takim wrażeniem, jak fani artystki? Zobaczcie więcej najnowszych zdjęć gwiazdy w jej spektakularnej kreacji.

