Spot promujący polskie preselekcje na Eurowizję 2016 budzi spore kontrowersje. A wszystko dlatego, że TVP faworyzuje w nim Edytę Górniak. Gwiazda zapowiadana jest jako największa gwiazda preselekcji, do tego przypominany jest jej sukces na Eurowizji w 1994 roku. Fani pozostałych artystów, biorących udział w konkursie, są tym zniesmaczeni. Radek Kobiałko, reżyser polskich preselekcji, już się tłumaczy.

Zdania na temat spotu są podzielone. Dlatego w sieci są już aż trzy. Ale ten pierwszy budzi największe emocje. Fani Eurowizji uważają, że wszyscy kandydaci powinni być traktowani równo:

Uważam, że faworyzowanie jednego z uczestników konkursu jest bardzo nieprofesjonalne. Jeśli Edyta ma wygrać, to niech wygra uczciwie, a tak w jakim świetle stawia ją TVP? - pisze następny.

No i wiadomo kogo TVP faworyzuje...boja sie zwycięstwa Margaret na ESC wiec gloryfikują Edytę ze słaba piosenka zeby wszyscy sie jarali ze diva Eurowizji powraca ale na szczęście dla TVP nie przyniesie sukcesu i kasy wydawać nie bedzie trzeba...- dodaje kolejny.

Wszyscy powinni być traktowani równo. Bez faworyzowania kogoś tam. Przykre, że tak to wygląda. - pisze jeden z nich.

Spot TVP budzi emocje. Jak komentuje go reżyser konkursu, Radek Kobiałko? Tłumaczy, że sukcesu Edyty Górniak na Eurowizji w 1994 roku nie da się nie zauważyć, dlatego wspominają o nim w spocie:

Wszystkie media przypominają sukces Edyty Górniak na Eurowizji. Trudno żeby w TVP miała zapanować jakaś amnezja na ten temat. Z apewniam, że jeśli ktoś z uczestników kolejnych eliminacji zajmie wcześniej 2 miejsce na światowym finale Eurowizji to również o tym będziemy wspominać - mówi Radek.

Zgadzacie się z opiniami? Wszystkich utworów biorących udział w polskich preselekcjach możecie posłuchać tutaj.

Spot promujący polskie preselekcje - już 5 marca koncert w TVP 1.

Po kilku latach przerwy, na antenę TVP 1, wracają polskie preselekcje do konkursu Eurowizji. Przygotowujemy je w...

Posted by Radek Kobiałko on 27 luty 2016