Edyta Górniak broni Margaret po występie w "Świat się kręci"! Młoda gwiazda była gościem programu w piątek, gdzie na żywo wykonała swój eurowizyjny utwór "Cool Me Down". Niestety, występ nie należał do zbyt udanych, ponieważ wokalistka miała problemy z gardłem. Fani byli rozczarowani jej show i stwierdzili, że ten występ był fatalny. Czy Margaret uda się wyzdrowieć do 5 marca? Właśnie wtedy odbędzie się koncert eliminacyjny do Eurowizji, na którym zaśpiewa również Edyta Górniak. I to właśnie ona stanęła w obronie Margaret, po tym jak gwiazda została skrytykowana za swój występ. Piosenkarka dodała na Facebooku obszerny wpis:

Witam Was Kochani,

Jak siè czujecie ?

W niedzielne popołudnie, na salè prôb dotarła do mnie informacja, po ktôrej zrobiło mi siè ogromnie przykro. Jedna z Artystek, ktôra miała swoje wystàpienie z utworym startujàcym w sobotnich eliminacjach do festiwalu EUROVISION, została monco skrytykowana za swoje wykonanie utworu.

Proszè pamiètajcie, że my wszyscy, ktôrzy staniemy w sobotè obok siebie, jesteśmy pod ogromnà presjà Waszych nadziei i oczekiwań. To wymagajàcy i bardo stresujàcy czas. Proszè, nie zniechècajcie nikogo z Nas, kto zdobył siè na odwagè, aby zawalczyć dla Polski o zwycièstwo.

Zgadzacie się z Edytą Górniak? Trzeba przyznać, że to bardzo miłe z jej strony, że wspiera swoją konkurentkę z polskich preselekcji. My obu wokalistkom życzymy powodzenia! Już w następny weekend wyjaśni się, kto spośród 9 uczestników preselekcji będzie reprezentował Polskę w Sztokholmie.

