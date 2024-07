Przeciwnicy byłego prezydenta, Bronisława Komorowskiego, którego popiera Tomasz Karolak, wciąż wysyłają pogróżki do aktora. W mailach piszą, że spalą mu dom!

Nie da się ukryć, że gwiazdor bardzo aktywnie zaangażował się w kampanię prezydencką i próbował przekonać Polaków do tego, aby swój głos podczas wyborów oddali właśnie na Bronisława Komorowskiego. Niestety jego wysiłki na niewiele się zdały, a Karolak do tej pory zastraszany jest przez zwolenników prezydenta elekta, na co pożalił się w rozmowie z "Gazetą Wyborczą":

Zawsze jest druga strona, trzeba ją uszanować. Chciałbym, aby zrozumieli to ci, który z powodu mojego zaangażowania w kampanię wysyłają mi teraz e-maile w stylu: Spalimy twój dom! Dzięki pewnej dychotomii życia mojego ojca, nawet jak się w coś mocno zaangażuję, rozumiem, że ktoś może mieć inne zdanie. Poparłem Bronisława Komorowskiego, ale rozumiem tych, którzy poparli Andrzeja Dudę.

Przeciwnicy aktora nie są jednak tak tolerancyjni, ale mamy nadzieję, że aktorowi nie grozi nic poważnego.