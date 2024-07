Nie lubisz ścianek? Chyba miło jest włożyć piękną kreację i uśmiechać się w błysku fleszy?

A która z nas nie lubi wyglądać jak milion dolarów? Fajną kiecką i butami zaspokajam swoją kobiecą próżność. Sprawdzam potem, co o mnie napisali. Tylko że podchodzę do tego rozsądnie. Chyba każdy wie, że te ciuchy, w których występujemy w programach i pozujemy na ściankach są wypożyczane? Ostatnio wybierałam się na galę Kwiat Kobiecości. Ale nagrania w „The Brain” się przedłużały i, żeby na nią zdążyć, wyleciałam ze studia jak stałam, w tych pożyczonych ciuchach i butach. Te ostatnie miałam podklejone, żeby mnie nie obtarły. Wchodzę na galę i widzę kątem oka, że ktoś robi zdjęcia tylko tych butów. Czyli potem przeczytam: „Wpadka! Sokołowska w pożyczonych butach na salonach, nawet nie odkleiła taśmy!”. Jak sobie to uświadomiłam, wpadłam w panikę, a potem sama siebie skarciłam. O czym w ogóle myślę? Co mnie to obchodzi? Zaraz wrócę do domu i przytulę moje dziecko. To jest prawdziwe życie.