Kolor srebrny jest wyjątkowo modny w tym sezonie. Gwiazdy noszą go, jako dodatek na szpilkach czy kopertówkach, albo jako główny element stylizacji na bluzkach, spódnicach, a nawet spodniach. Ostatnio, na gali "Doskonałość mody 2013" w srebrnych total lookach pojawiły się dwie kobiety świata mody - reżyserka pokazów Katarzyna Sokołowska i projektantka Natalia Jaroszewska.

Ta pierwsza wybrała srebrną tunikę i metaliczne legginsy, a do nich bordowe botki. Ten zestaw był raczej metaliczny niż w pełni srebrny. Z kolei Natalia Jaroszewska ubrała ten kolor od stóp do głów. Miała na sobie srebrny top, spódnicę i czółenka w szpic. Który look podoba wam się bardziej?