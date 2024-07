Tydzień temu wystartowała czwarta edycja Top Model. Fani show czekali z niecierpliwością na pierwszych męskich kandydatów do wygranej - w końcu to największa nowość w programie. Produkcja TVN zaserwowała widzom nie tylko seksowne ciała i ciekawe twarze, ale również poruszające historie. Przypomnijmy: W Top Model mają już pierwszego faworyta. Tyszka: "Nigdy kogoś takiego nie spotkałem"

Drugi odcinek zaserwował podobne atrakcje. Znów najwięcej uwagi skupiali na sobie młodzi mężczyźni marzący o karierze w modelingu. Wśród nich wyróżniał się Adam, którego jurorzy szybko ochrzcili "drugim Tysiem" czyli sobowtórem Marcina Tyszki. Według nich podobieństwo było uderzające, a fotograf postanowił ubrać chłopaka w jeden ze swoich starych garniturów, aby jeszcze mocniej to wyeksponować.

Adam miał do zaoferowania nie tylko interesującą urodę, ale i wzruszającą historię - został bowiem adoptowany, gdyż jego matka praktycznie go porzuciła. Rodzice chłopaka adoptowali jeszcze kilkoro innych dzieci, w tym jedno upośledzone. Jego opowieść doprowadziła Joannę Krupę do łez i przewodnicząca jury zaprosiła go do kolejnego etapu.

Oglądaliście dzisiaj Top Model? Kto jeszcze zwrócił waszą uwagę?

