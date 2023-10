W "Top Model" emocje sięgają zenitu. Po wielodniowych castingach, boot campie i wyłonieniu trzynastu szczęśliwców, którzy zamieszkali w Domu Modelek i Modeli, na uczestników czekały kolejne wyzwania. Momentem kulminacyjnym 4. odcinka 11. serii show były metamorfozy. Czy obyło się bez awantur? Sprawdźcie!

"Top Model 11": Za uczestnikami wielkie metamorfozy!

Program "Top Model" dla wielu uczestników okazał się trampoliną do sławy. To właśnie dzięki niemu w polskim show-biznesie zaistniały takie gwiazdy jak Karolina Pisarek, prowadząca "Love Island" charyzmatyczna Karolina Gilon, czy gospodyni "Hotelu Paradise" - zjawiskowa Klaudia El Dursi. Czy uczestnicy i uczestniczki najnowszej, 11. edycji show powtórzą ich sukces?

Jedno jest pewne, aspirujący modele i modelki mają wielki apetyt na sławę, a w najnowszym odcinku jurorzy postanowili sprawdzić ich odporność na stres. Za nami niezwykle emocjonujący odcinek z metamorfozami w roli głównej!

"Top Model 11": Aleksandra Helis przed i po metamorfozie

To właśnie Aleksandra Helis zdobyła złoty bilet "Top Model 11". 19-latka wstydziła się swojego ciała. Na castingu przyznała się, że właśnie rzuciła studia na Uniwersytecie Warszawskim, a jej rodzice dowiedzą się o tym dopiero z telewizji.



Joanna Krupa i pozostali jurorzy jednogłośnie zachwycili się dziewczyną, jednak podczas odcinka z metamorfozami postanowili wystawić jej nerwy na próbę.

- Króciutko, tak w stylu Halle Berry - straszyła Aleksandrę Joanna Krupa podczas wizyty u specjalistów.

Ostatecznie ten plan się nie powiódł, a na długich pasmach nastolatki zagościł złocisty blond.



"Top Model 11": Maciej Skiba przed i po metamorfozie

Maciej Skiba ma 21 lat, pochodzi z Koszalina, ale na co dzień mieszka w Warszawie. Przystojniak ma już doświadczenie w modelingu. Jakiś czas temu pracował bowiem jako model na kontrakcie we Włoszech.



Już podczas boot camp, gdzie Marcin Tyszka określił go jako "młodego bajerancika". Okazuje się, że także fryzjer programu dostrzegł jego zadziorność. Kasztanowe loki Macieja ustąpiły miejsca ciemnym, prostym pasmom, zaczesanym zawadiacko na czoło.



"Top Model 11": Michalina Wojciechowska przed i po metamorfozie

Michalina Wojciechowska świetnie poradziła sobie z wymagającymi zadaniami jurorów, dzięki czemu zaszła aż do wielkiej 13. show. Podobnie jak Maciej, ona również w przeszłości próbowała swoich sił w modelingu.



Choć poprzednie edycje "Top Model" przyzwyczaiły nas do spektakularnych zmian wizerunku uczestników, w przypadku Michaliny wiele nie zmieniono. Naturalnej blond piękności nieznacznie skrócono włosy i odświeżono kolor pasm. Wycieniowane końcówki i zadziorny, boczny przedziałek dodały jej drapieżności.



"Top Model 11": Borys Barchan przed i po metamorfozie

Borys Barchan już na etapie castingów urzekł jurorów swoją pewnością siebie, otwartością i wielką odwagą. 19-latek z Lublina przed całą Polską przyznał się do wyjścia z nałogu. Dzięki wsparciu rodziny i dziewczyny udało mu się zerwać z narkotykami i odnaleźć życiową pasję.



Do tej pory Borys cały swój wolny czas poświęcał motoryzacji, jednak za namową bliskich postanowił spróbować swoich sił także w modelingu. Czy jego alternatywny look mu w tym pomoże? Choć Dawid Woliński i Marcin Tyszka zarzekali się, że chłopak przejdzie spektakularną przemianę, to współpracujący z produkcją stylista fryzur postanowił jedynie podkreślić skręt czupryny Borysa. Co ciekawe, również jego zarost nie uległ zmianom.



"Top Model 11": Natalia Woś przed i po metamorfozie

17-letnia Natalia Woś już rok temu próbowała swoich sił w "Top Model", dziewczyna jednak odpadła na etapie boot campu. Teraz postanowiła po raz kolejny zawalczyć o swoje marzenia. Dziewczyna postawiła na wyczerpujące treningi, zbilansowaną dietę i naukę chodzenia po wybiegu. Jak sama mówi, ma teraz formę życia i jest gotowa na program.



Alabastrowa cera, wielkie niebieskie oczy i dziewczęca uroda Natalii zostały docenione przez specjalistów od wizerunku. Dziewczynie nieznacznie skrócono pasma. Zmianie uległ także kolor jej włosów. Żółty blond ustąpił miodowemu odcieniowi. Klasa!



"Top Model 11": Krystian Embradora przed i po metamorfozie

Krystian Embradora ma 19 lat i jest tegorocznym maturzystą. Uczestnik 11. edycji "Top Model" ma polsko-filipińsko-hiszpańskie korzenie i jest z tego bardzo dumny. Choć wydaje się, że chłopak jest pewny siebie, to w rzeczywistości ma problem z akceptacją siebie i własnego wyglądu. Czy programowa metamorfoza pozwoli mu się bardziej otworzyć?



Jedno jest pewne, w przypadku Krystiana współpracujący z produkcją fryzjer pozwolił sobie na prawdziwe szaleństwo. Platynowy kolor włosów i zaczesane na czoło, wycieniowane pasma dodały 19-latkowi drapiezności.



"Top Model 11": Martyna Kaczmarek przed i po metamorfozie

Martyna Kaczmarek ma 27 lat i z zawodu jest marketerką. To właśnie pewność siebie i upór sprawiły, że choć dziewczyna nie ma wybiegowych wymiarów, zakwalifikowała się do wielkiej trzynastki 11. edycji "Top Model".



Martyna od lat prowadzi konto na Instagramie opowiadając o sile kobiet i ciałopozytywności. Nowy look genialnie podkreślił wszystkie walory urody dziewczyny. Ciemne pasma uwydatniają jej wielkie, niebieskie oczy, a delikatne fale dodają dziewczęcości.



"Top Model 11": Marcelina Zetler przed i po metamorfozie

Już podczas castingu Joanna Krupa, Kasia Sokołowska i Marcin Tyszka zwrócili uwagę na wzrost i sylwetkę Marceliny Zetler, a także jej potencjał do metamorfoz. Niestety, podczas wyreżyserowanego castingu w agencji modelingowej, Peyman Amin, który był gościem specjalnym odcinka, zauważył, że niektóre ruchy dziewczyna wykonuje niemal mechanicznie. To jednak nie przeszkodziło jej w dalszej walce o swoje marzenia.



Po trudach boot campu Marcelina przeszła do kolejnego etapu show. Jak zapowiadali jurorzy - jej metamorfoza jest naprawdę spektakularna. Na głowie Marceliny nie tylko zagościł chłodny blond. Zmianie uległa także długość włosów. Trzeba przyznać, że w bobie wygląda naprawdę świetnie!



"Top Model 11": Filip Ferner przed i po metamorfozie

20-letni Filip Ferner urodził się na Ukrainie, jednak od wielu lat mieszka w Polsce. Jego życie w ostatnim czasie zmieniło się z powodu wojny. Na szczęście chłopakowi udało się sprowadzić część rodziny do Polski, a teraz dzięki ich wsparciu spełnić jedno ze swoich największych marzeń. Już podczas castingu 20-latek zachwycił jury i został porównany do Marcina Tyszki sprzed lat.



Także programowy fryzjer docenił urodę i naturalność Filipa. Zmianie uległy jedynie długość i kształt jego czupryny. Kasztanowy kolor włosów, genialnie podkreślający tęczówkę 20-latka, pozostał bez zmian.



"Top Model 11": Klaudia Nieścior przed i po metamorfozie

Klaudia Nieścior zrobiła piorunujące wrażenie na jurorach programu. 22 -latka na co dzień pracuje w salonie kosmetycznym, w weekendy zaś zajmuje się niepełnosprawnymi lub osieroconymi dziećmi z domu, w którym sama się wychowała. Jej największym marzeniem jest założenie własnej rodziny i spełnianie się w roli modelki. Czy nowy wizerunek pomoże jej w rozwinięciu kariery?



Niestety, choć większość uczestników bez zastanowienia oddała się w ręce specjalistów, to podczas przeprowadzania metamorfozy Klaudii polały się łzy. Wyraźnie przyciemnione pasma dodały jej lat. Dobra zmiana?



"Top Model 11": Karolina Kuracińska przed i po metamorfozie

18-letnia Karolina Kuracińska nie miała łatwego dzieciństwa. Gdy dziewczyna miała zaledwie pół roku jej ojciec zmarł na zawał serca. Karolina wychowywała się z mamą, która jest pielęgniarką i starszym bratem. Ogromną przyjemność daje jej nauka języków obcych. To właśnie swoją znajomością języka francuskiego oczarowała jurorów podczas castingu.



Dziewczęcy urok, w połączeniu ze słodkimi słówkami w języku francuskim, zapewniły jej udział w kolejnym etapie show. Patrząc jednak na metamorfozę, jaką przeszła w programie, trudno uwierzyć, że to ta sama osoba. Mocny makijaż i odświeżone cięcie sprawiły, że Karolina jest nie do poznania.



"Top Model 11": Adriana Hyzopska przed i po metamorfozie

Adriana Hyzopska to transpłciowa makijażystka, która podbiła "Top Model". 19-latka na co dzień uczy się w jednym z łódzkich techników, a jej pasją oprócz modelingu jest makijaż artystyczny. To właśnie w tej dziedzinie ma już spore osiągnięcia i tytuł Mistrzyni Polski w makijażu artystycznym.



Choć zazwyczaj podczas metamorfoz uczestniczki "Top Model" żegnają się z doczepami, tym razem było odwrotnie! Specjaliści nie tylko przedłużyli, ale też rozjaśnili włosy Adriany, dodając je subtelności.



"Top Model 11": Adrian Nkwamu przed i po metamorfozie

Pewny siebie Adrian Nkwamu ma 20 lat, a swoją aparycję bez dwóch zdań zawdzięcza tacie z Tanzanii. W 2020 roku zdobył tytuł I Vice Mistera Polski, czy to pomoże mu osiągnąć sukces w modelingu?



Wyrazista linia szczęki, wielkie lśniące oczy i zawadiacki uśmiech Adriana podkreśliło ostre cięcie. W takim wydaniu jego naturalne loki prezentują się wręcz fenomenalnie!



"Top Model 11": Weronika Pawelec przed i po metamorfozie

Weronika Pawelec była jedną z pierwszych kandydatek, którą poznaliśmy w tym sezonie. Podczas castingu dziewczyna oczarowała jurorów swoją nietuzinkową urodą i wolą walki. Niedosłuch utrudnia 19-latce codzienne funkcjonowanie, jednak dziewczyna się nie poddaje i z uporem dąży do spełnienia swoich marzeń o zostaniu modelką.



Odświeżone cięcie i delikatne fale jeszcze bardziej uwidoczniły ostre rysy twarzy Weroniki, a mocny makijaż sprawił, że po programowej metamorfozie w niczym nie przypomina nieśmiałej dziewczyny z castingu.