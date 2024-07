Na pewno wiele osób zdziwił fakt, że na przyjęciu zaręczynowym Księcia Williama i Kate Middleton wystąpi nikt inny jak Snoop Dogg. Ale w końcu mamy XXI wiek, a ten raper wpisał się już wielokrotnie w historię popkultury. Jak na gwiazdę rapu przystało Snoop już zadbał o odpowiednią aranżację.

- Kiedy usłyszałem, że rodzina królewska chce, bym wystąpił na przyjęciu zaręczynowym księcia Williama, wiedziałem, że muszę przygotować coś specjalnego - chwali się artysta.

I oczywiście przygotował. Kawałek "Wet" jest specjalną dedykacją dla Księcia. Jak wiadomo Snoop i William dażą się dużą sympatią. A więc raper postarał się jak najbardziej mógł. Teledysk do "piosenki z dedykacją" też jest bardzo wymowny. Przedstawia potencjalny wieczór kawalerski. Oczywiście nie gdzie indziej a w Las Vegas! Co zaproponował wujek Snoop? Naturalnie to na czym zna się najlepiej! A mianowicie masę pięknych dziewczyn. Ciekawe co na to Kate? Na jej miejscu, jeśli to raper będzie organizował wieczór kawalerski Williama, bylibyśmy pełni obaw!

Zobaczcie zatem co zaproponował artysta. Czy taki wieczór może przybrać podobny scenariusz jak w filmie "Kac Vegas"?