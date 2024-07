Jednym z gości „Dzień Dobry TVN” w weekend był dziennikarz „Uwagi” - Tomasz Kubat, który opowiedział o swojej podróży do Egiptu, by przeprowadzić tam dziennikarskie śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. Jakie wnioski wysunął ze swojego pobytu w Egipcie? Co mówili egipscy lekarze w szpitalu? Pojawiła się teoria, że Magdalena była opętana!

Reklama

W Egipcie Magda przedstawiana jest jako osoba szalona. W szpitalu podkreśla się, że nawet pięć osób nie było w staniej poskromić wyrywającej się dziewczyny. Miała być tak silna. Zdaniem niektórych Egipcjan Magdalenę opętał zły duch i był w niej tak silny, że nie byli w stanie jej upilnować - powiedział w programie "UWAGA" TVN24 reporter Tomasz Kubat.

Zobaczcie, co jeszcze zdradził Kubat! W sprawie śmierci Magdaleny Żuk pojawia się coraz więcej wstrząsających faktów...

Zobacz także: Koleżanka Magdaleny Żuk ma prośbę przed pogrzebem: "Ostatnia rzecz, jaka by ją ucieszyła, to..."

Więcej: Druga sekcja zwłok Magdaleny Żuk zakończona. Znany detektyw sugeruje, że w Egipcie starto ślady z ciała dziewczyny

Zobacz także

Sprawdź koniecznie: Śmierć Magdy w Egipcie poruszyła całą Polskę. Jest dramatyczne NAGRANIE ze szpitala

Magdalena Żuk zginęła w Egipcie.

Facebook

Reklama

Czy jej sprawa w końcu się rozwiąże?