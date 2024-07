Związek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana to prawdziwy medialny serial, chyba nawet na porównywalną skalę, co małżeństwo byłego piłkarza z Dodą, które swego czasu było tematem numer jeden i nie schodziło z czołówek gazet. Parę czekają niebawem wspólne wakacje. Przypomnijmy: Rozenek spędzi wakacje w pracy. Majdan znalazł sposób na rozłąkę

Ostatnio na palcu "Perfekcyjnej Pani Domu" pojawił się pierścionek, co uruchomiło oczywiście lawinę spekulacji, czy to "ten" zaręczynowy, a może tylko zwykła błyskotka? Dwutygodnik "Show" idzie o krok dalej i sugeruje, że zakochani planują już powoli ślub. Jednak te osoby, które liczą na wielki medialny spektakl, będą rozczarowane. Para chce ponoć wziąć przykład z Agaty Młynarskiej i zorganizować cichą i wręcz anonimową ceremonię.



Zakochani czują się zmęczeni i przytłoczeni zainteresowaniem, jakie wzbudziła ich relacja. Faktem jest, że przerasta ich gorąca atmosfera wokół związku. I dlatego zamarzyli, by, gdy już dojdzie do ślubu, ceremonia odbyła się w tajemnicy. Spontaniczność? To w stylu Małgosi. Nie zdziwiłbym się, gdyby świadkowie dowiedzieli się o uroczystości w dniu ślubu. Kiedy Małgosia zostanie żoną Radka? Najpewniej w tym roku, ale jeszcze nie w czerwcu, jak podają niektóre media - czytamy w "Show".

Wciąż nie wiadomo, czy nowy pierścionek Rozenek to prezent od Radka. Para unika odpowiedzi nawet w gronie najbliższych znajomych.



Przed Radkiem stoi też kolejne, bardzo ważne przed ślubem zadanie: pierścionek zaręczynowy! Pewne jest, że wkrótce wręczy go Małgosi. Media spekulowały, że do zaręczyn już doszło. Za każdym razem, gdy Rozenek pojawiała się z ozdobą na palcu, spekulowano, że to dowód miłości piłkarza. Jaka jest prawda? Tajne zaręczyny to element strategii zakochanej pary. Nikomu nie potwierdzą, czy jest to "ten" pierścionek - zdradza w rozmowie z dwutygodnikiem znajomy pary.