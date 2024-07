Historia lubi się powtarzać. Zaledwie dwa lata temu cała Polska żyła ślubem Aleksandy Kwaśniewskiej i Kuby Badacha. Jaką założy sukienkę? Kto upiecze tort? Kogo zaprosi i gdzie wyprawi wesele? Na te pytania mnożyło się tyle odpowiedzi, ilu tylko było informatorów. Teraz prawdopodobnie w mediach poruszone zostaną te same kwestie, bo jak informuje magazyn "Party", Kasia Tusk i Stanisław Cudny powiedzą sakramentalne "tak"!

Para zaplanowała ceremonię na początek czerwca. Uroczystość podobno odbędzie się w ich rodzinnych stronach, czyli w Trójmieście. Kasia pochodzi z Sopotu, a Staszek z Gdyni. Na razie szczegóły ślubu owiane są tajemnicą. Córka premiera nie chce dzielić się planami nawet z najbliższymi przyjaciółmi.

- Kasia chce uniknąć zamieszania, jakie towarzyszyło ceremonii Oli Kwaśniewskiej - mówi "Party" znajomy Tusk.

Po zawarciu związku małżeńskiego Kasia planuje przeprowadzić się do narzeczonego, do Gdyni. To właśnie tam Stanisław z sukcesem prowadzi własną firmę, która produkuje listwy przypodłogowe. Za to Tusk na razie mieszka w Sopocie, gdzie prowadzi bloga, którym w dużej mierze zarządza pani premierowa, Małgorzata Tusk. Zobacz: "Wiem ile zarabia Kasia! Pomagam jej"

Nas najbardziej zastanawia coś innego - jaką suknię ślubną wybierze blogerka? Dotychczas stawiała na niedrogie marki, nierzadko sieciówki. Czy i tym razem zdecyduje się projekt za rozsądne pieniądze, czy może postawi na dużego projektanta? W końcu taki dzień jak ślub zdarza się tylko raz w życiu.

