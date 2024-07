Kasia Tusk to jedna z najpopularniejszych polskich blogerek. Córka premiera unika jednak oficjalnych imprez czy bywania, a swoją działalność ogranicza tylko do aktualizacji bloga. Z uwagi na polityczne konotacje, Tusk często narażona jest na krytykę i to w najmniej oczekiwanych momentach. Przypomnijmy: Kasia Tusk przekazała na WOŚP próbki perfum

Czujni internauci wypatrzyli teraz kolejną wpadkę. Czytelnicy bloga www.makelifeeasier.pl odkryli, że w jednej z najnowszych notek, Kasia skomponowała niemal identyczną stylizację co popularna zagraniczna blogerka Jules. Zgadza się niemal wszystko, łącznie z dodatkiem w postaci torby wypełnionej bukietem kwiatów. Tusk rzecz jasna takich zarzutów nie komentuje, ale podobieństwo wydaje się bardziej niż przypadkowe.

Porównajcie sami. Przypadek, inspiracja czy celowe kopiowanie?

