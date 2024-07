Ślub Joanny Krupy i Romaina Zago

1 z 12

13 czerwca Joanna Krupa i Romain Zago wzięli ślub. O ceremonii mówiono już od wielu miesięcy, jednak plany zawodowe modelki, a także drobne kryzysy w związku pary sprawiły, że wesele było kilkukrotnie przekładane.

Ostatecznie ceremonia odbyła się wczoraj w luksusowym hotelu Park Hyatt Aviara Resort w Carlsbard w Kalifornii. Na przyjęciu bawiło się 120 najbliższych osób młodej pary. Wśród weselników nie zabrakło koleżanek Krupy z reality show. Kulisy przygotowań do bajkowego ślubu Joanny oraz fragmenty tego ważnego dla niej dnia zobaczymy w 3 kolejnej serii "The Real Housewives of Miami”.

Modelka sakramentalne "tak" powiedziała w klasycznej, jednak bogato zdobionej sukni ślubnej od libańsko – francuskiego kreatora mody, Chagoury. Amerykańscy dziennikarze dotarli do informacji, że kreacja Krupy była wart 30 tysięcy dolarów.

