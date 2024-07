Już za kilka miesięcy Katarzyna Skrzynecka urodzi pierwsze dziecko. Przyszła mama już rozpoczęła przygotowywania do przyjścia na świat swojej pociechy. Pisaliśmy ostatnio, że artystka postanowiła wybrać się do psiego psychologa ze swoim czworonożnym przyjacielem, żeby piesek nie czuł się zazdrosny o nowego członka rodziny.

Okazuje się, że Skrzynecka planuje również gdzie odbędzie się sam poród! Jak donosi magazyn „Show” była prowadząca „Taniec z Gwiazdami” chciałaby, podobnie jak Joanna Liszowska, wyjechać z Polski i w spokoju cieszyć się z narodzin dziecka.

- Słyszała opowieści o polowaniach na pierwsze zdjęcia po porodzie. Wisieli na drzewach, zakradali się do szpitala, koczowali przed domem- wyznała w magazynie znajoma Skrzyneckiej.

Gwiazda najwyraźniej chce uniknąć takich sytuacji, dlatego bardzo poważnie myśli o porodzie za granicą...

Reklama