EURO 2024 to jeden z gorętszych tematów tego lata. Mimo że reprezentacja Polski zakończyła swoje zmagania to kibice wciąż śledzą losy innych krajów. Teraz na językach są holenderscy piłkarze, a to wszystko za sprawą jednego nagrania, które trafiło do brytyjskiej telewizji BBC. O co chodzi?

Stacja BBC pokazała za dużo podczas EURO 2024?

Polscy piłkarze mogą wypoczywać, ponieważ dla nich EURO 2024 już się skończyło. Teraz uwaga skupiona jest na pozostałych reprezentacjach, a ostatni mecz Holandia-Rumunia wzbudził zainteresowanie wszystkich! Nie jest tajemnicą, że większość stacji telewizyjnych chcąc pokazać swoim odbiorcom "smaczki" decyduje się na nagrywanie kulis danego spotkania. Tak było w przypadku stacji BBC, która pokusiła się o pokazanie nie tylko samego meczu, ale również... szatni Holendrów. Zazwyczaj w takich przypadkach piłkarze powinni być poinformowani, że kamera będzie im towarzyszyć nawet w kuluarach, tym razem tak nie było i doszło do małego skandalu!

Jeden z holenderskich piłkarzy udał się do szatni, aby zmienić bieliznę, a kamery uchwyciły jego nagie pośladki! Nagranie trafiło do sieci, a wpadkę opisał David Baddiel na portalu X:

Nie jestem pewien, czy BBC powinno kręcić film w szatni w Holandii. Chyba że konkretnie chcą mieć w tle holenderskie pośladki? - napisał.

Na szczęście, wpadka stacji BBC bardzo rozbawiła widzów i uznali to za śmieszne. Mimo że nikt nie był oburzony to jednak jest to nauczka dla wszystkich telewizji, aby uważniej monitorować to, co jest nagrywane. Całe nagranie możecie obejrzeć tutaj.

Finalnie Holendrzy mają powody do radości, ponieważ wciąż pozostają w grze i już jutro zmierzą się z Turcją podczas ćwierćfinału EURO 2024!

