Nie jest nowością, że Agnieszka Szulim i Natalia Siwiec uwielbiają ciuchy polskiej marki PLNY Lala. Tym razem jednak 2 geiazdy lansują konkretny model koszulki z zabawnym nadrukiem "Too bitch or not too bitch". Koszt tego topu, który spokojnie możemy nazwać must-have sezonu to 119 złotych.

Natalia Siwiec swój top połączyła z modnym strojem kąpielowym również PLNY Lala. Strój jednoczęściowy na lato 2014 z linii Camouthlage kosztuje ok. 175 złotych.

Zaś Agnieszka Szulkim z prostymi legginsami. Obie panie prezentują się fantastycznie. Nie uważacie?