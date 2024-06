11 czerwca doszło do ataku na Viki Gabor i jej ojca Dariusza na jednej z warszawskich ulic. Młoda piosenkarka trafiła do prywatnej kliniki okulistycznej, a jej tata został przewieziony do szpitala. W sprawie ataku wypowiedziała się siostra Viki Gabor- Melisa.

Dziś rano doszło do brutalnego ataku na Viki Gabor i jej tatę. Jak wynika z informacji mediów, dwaj mężczyźni mieli zajechać sobie drogę, po czym doszło do awantury. Ojciec 16-latki miał zostać uderzony w twarz i popsikany gazem łzawiącym, a w szpitalu miał stracić przytomność. Zaatakowana miała zostać również Viki Gabor.

Do ataku postanowiła odnieść się siostra Viki Gabor- Melisa. Jak przyznała, również i ona spotyka się z przykrymi sytuacjami, ze względu na ich pochodzenie.

Siostra Viki Gabor odniosła się również do brutalnego ataku, który miał miejsce 11 czerwca.

Melisa odniosła się także do reakcji policji na całą sytuację.

Jeszcze bardziej przykre jest to, że policja stwierdziła, że to nic takiego i żeby podali sobie ręce na zgodę, gdzie tu sprawiedliwość, młoda dziewczynka zaatakowana gazem, ojciec pobity trafił do szpitala, a oni twierdzą, żeby podać sobie ręce. Jest to kpina i zamiatanie prawdziwych intencji napastników pod dywan. A tym samym aprobacja takiego zachowania

- stwierdziła starsza siostra 16-latki.