7 z 15

Klorane Szampon odżywczy na bazie wyciągu z mango do włosów suchych i zniszczonych

Działanie odżywcze szamponu gwarantuje masło mangowe bogate w długołańcuchowe kwasy tłuszczowe oraz kationowe polisacharydy zatrzymujące wodę na poziomie włókna włosa. Lipoproteiny zbożowe, które posiadają liczne cechy zbieżne z włóknem włosa (również zbudowanym z białek), odgrywają rolę polegającą na odbudowie ubytków w keratynie. To pozwala na wygładzenie powierzchni zniszczonych włosów, które odzyskują elastyczność, stają się miękkie, elastyczne i łatwe do rozczesania. Szampon ma piękną morelową barwę, kremową, masłową konsystencję, doskonale się pieni. Łagodnie myje suche włosy dzięki substancjom woskowym włączonym do bazy myjącej.

Cena ok. 35 zł