Sharon Stone wyszła za mąż za Phila Bronsteina w 1998 roku. Para już wkrótce zaczęła starać się o dziecko. Podejmowane próby okazywały się jednak bezskuteczne. W 2000 roku para adoptowała małego Roana. Potem zwiazek aktorki i dziennikarza się rozpadł i małżonkowie podzielili się opieką nad synem. W 2005 roku samotna aktorka adoptowała małego Lairda, a rok później Quinna.

Wkrótce światem wstrząsnęła informacja, że Sharon straciła prawo do opieki nad Roanem. Phil wniósł pozew do sądu o pozbawienie aktorki praw rodzicielskich. Oskrarżył ją, że nie poświęca dostatecznie dużo uwagi chłopcu. Przedstawił byłą żonę jako toksyczną matkę... i wygrał. Od 3 lat Roan mieszka ze swoim ojcem. Sharon widuje go regularnie i bardzo tęskni.

- Myślę o nim codziennie -mówi.

I wciąż wierzy, że jej syn pewnego dnia zamieszka z nią.

