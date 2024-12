Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy dotyczy odesłania do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o sporcie. Zmiany te regulują zasady funkcjonowania związków sportowych w Polsce, w tym kryteria wyboru ich władz oraz finansowanie działalności. Krytycy wskazują, że nowe przepisy mogą ograniczyć autonomię związków sportowych oraz wprowadzić zmiany niekorzystne dla sportowców i trenerów.

Justyna Kowalczyk wyraziła swoją opinię dotyczącą decyzji Andrzeja Dudy odnośnie nowelizacji ustawy o sporcie za pośrednictwem mediów społecznościowych. W mocnych słowach podkreśliła, że decyzja Dudy stanowi zagrożenie dla przyszłości polskiego sportu. Kowalczyk wróciła uwagę, że sport wymaga stabilności i długofalowych działań, których brakuje w obecnych przepisach.

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o sporcie. Wprowadzenie kobiet do zarządów polskich związków sportowych, wsparcie zawodniczek w ciąży i sportowców kontynuujących naukę oraz walka z dyskryminacją to dzisiejsze priorytety. Nie pozwólmy, aby wprowadzenie tych zmian zostało zatrzymane

- napisała na social mediach Justyna Kowalczyk.