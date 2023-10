Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" po udziale w programie cieszy się ogromną popularnością. Chociaż ta często ułatwia jej życie, nie zapomina, że może ją również wykorzystać w szczytnym celu. Opublikowała link do zbiórki by pomoc znajomej dziewczynce.

Ta dziewczynka jest z moich rodzinnych stron - napisała.

Nie pozostała obojętna na krzywdę.

"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska walczy o zdrowie i godne warunki dla dziecka

Anna i Grzesiek Bardowscy z "Rolnik szuka żony" są ulubiona parą widzów ze wszystkich edycji. Po latach od udziału w programie doczekali się już dwójki dzieci, a niedawno wprowadzili się do nowego luksusowego domu, który budowali od podstaw. Nie wszystko jest jednak idealna. Anna Bardowska przyznała, że nie do końca jest zadowolona z nowego domu, chociaż to tylko niuanse. Bardowscy na co dzień prowadzą szczęśliwe życie i żyją dostatnio. Chociaż niczego im nie brakuje to nie pozostają obojętni na potrzeby innych. Anna Bardowska postanowiła pomóc rodzinie chorej na porażenie mózgowe Oli, która mieszka w jej rodzinnych okolicach.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" postanowiła wykorzystać swoją popularność by wesprzeć zbiórkę na lepsze życie dla chorej Oli:

Ta dziewczynka jest z moich rodzinnych stron. Jeśli ktoś może to bardzo proszę o pomoc... Wpłatę czy udostępnienie.

Celem zbiórki jest "przebudowa stajni na pokój do rehabilitacji, łazienkę dostosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz pomieszczenia na wózek", czego dowiadujemy się ze strony zbiórki. Zbiórkę dla Oli możecie wesprzeć poniżej.

To nie pierwszy raz, kiedy Anna I Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" angażują się w pomoc charytatywną. Takie postawy są bezcenne.

