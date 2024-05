Ponad rok temu media obiegła informacja o rozstaniu Shakiry i Gerarda Pique. Przyczyny rozstania były zatrważające, a na jaw wyszła informacja, że piłkarz dopuścił się zdrady. To wstrząsnęło nie tylko piosenkarką, ale również fanami, którzy nie mogli uwierzyć w zachowanie Pique. Artystka od rozstania często nawiązuje do byłego partnera i leczy swój żal poprzez teksty piosenek. Teraz u Shakiry sporo się dzieje. Tym razem ma powody do radości

Shakira ma powody do radości

Wokalistka długo nie mogła poradzić sobie z rozstaniem z Gerardem Pique. Niedawno jednak Shakira została przyłapana z niezłym przystojniakiem, pozowała na ściance ze Lucienem Laviscountem, który skradł serca wielu fanom "Emily w Paryżu". Fani od razu sugerowali, że para ma romans, jednak sami zainteresowani nie potwierdzili tych doniesień. Shakira natomiast ma teraz inne powody do świętowania, ponieważ jeden z jej utworów został wybrany na hymn dużego wydarzenia:

Shakira ma specjalne plany na nadchodzący Copa América 2024. Dziś (14 maja) kolumbijska ikona popu ujawniła, że jedna z jej piosenek zostanie wykorzystana jako oficjalny hymn podczas relacji z tego światowego wydarzenia - czytamy na jednym z zagranicznych portali.

Jak się okazuje piosenka, która została wybrana to "Punteria" jest dziełem Shakiry oraz Cardi B. Copa America rozpocznie się już 20 czerwca, a rywalizacji weźmie udział aż 10 drużyn narodowych z "CONMEBOL". Nic dziwnego, że właśnie ta piosenka została wybrana, ponieważ mówi ona o "dobrym celu".

Użycie „Punteríi” jako piosenki przewodniej Copa América 2024 ma sens, ponieważ Shakira i Cardi B śpiewają o dobrym celu(...)„Puntería” pochodzi z najnowszego albumu Shakiry, Las Mujeres Ya No Lloran, który ukazał się w marcu. - czytamy.

Co ciekawe, z wyżej wspomnianym aktorem, który zagrał w serialu "Emily w Paryżu" Shakira miała przyjemność pracować podczas teledysku do utworu "Punteria", czyli dokładnie tego, który został hymnem Copa America.

