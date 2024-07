Gwiazda latynoskiego popu, Shakira, lubi słuchać ostrzejszych brzmień od tych, które sama wykonuje. Kolumbijska piosenkarka wyznała, że najbardziej lubi słuchać Metalliki i Nirvany. Twórczość Jennifer Lopez czy Madonna to ostateczność.



- Uwielbiam takie zespoły jak Led Zeppelin, Nirvana czy The Cure. Jako nastolatka byłam fanką Metalliki. Pamiętam jak całymi dniami słuchałam i śpiewałam "Nothing Else Matters", dlatego wracam do tego okresu i włączam ten utwór do swojego repertuaru podczas mojej trasy. Coverów Madonny czy J.Lo na pewno nie nagram - powiedziała Shakira.



Zaskoczeni?



