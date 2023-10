Shakira kilka dni temu wróciła do Stanów Zjednoczonych po kilkutygodniowym pobycie w Europie, jednak nadal nie zwalnia tempa. Wokalistka pojawiła się właśnie z synami na gali 2023 Premios Juventud Awards, gdzie odebrała kilka nagród. Wygłosiła również poruszające przemówienie.

Od kilkunastu miesięcy Shakira ma nie najlepszy czas. Poza zdradą i porzuceniem przez Gerarda Pique dla młodszej kobiety, musi zmagać się z ciągłym zainteresowaniem mediów, a także sprawą dotyczącą oszustw podatkowych. Artystka usłyszała bowiem jakiś czas temu sześć zarzutów niepłacenia podatku dochodowego w Hiszpanii w latach 2012-2014. Choć tłumaczyła, że jej miejscem zamieszkania były wówczas Bahamy, to udowodniono, że większość czasu spędzała w Barcelonie. Piosenkarka chciała uniknąć zapłaty aż 14,5 mln euro. Mimo tego, że spłaciła już część należności urzędowi skarbowemu, właśnie wznowiono owe śledztwo. Może odpowiedzieć za uchylanie się od płacenia podatków i trafić nawet na 8 lat do więzienia.

Wydaje się jednak, że Shakira za bardzo nie przejmuje się decyzją hiszpańskiego sądu. Wokalistka bowiem pojawiła się na gali w Puerto Rico, gdzie odebrała wiele nagród, a uśmiech ani na chwilę nie schodził z jej twarzy.

W czwartkowy wieczór 20 lipca Shakira wraz z synami, 10-letnim Milanem i 8-letnim Sashą, pokazała się na 20. edycji gali Premios Juventud. Zdobyła tam nie jedną i nie dwie, ale aż osiem nagród. Muzyczne wyróżnienia dotyczyły m.in. piosenek "TQG", "Monotonía" czy "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53". Jedna ze statuetek została również przyznana za działalność charytatywną wokalistki oraz 23-letnią pracę jej Fundacji "Bose Stopy" (hiszp. Fundación Pies Descalzos), która pomaga biednym i potrzebującym dzieciom przesiedleńców w wyniku wojny domowej w Kolumbii.

Wokalistka wyglądała zachwycająco w czerwonej mini z asymetrycznym dekoltem, która podkreśliła jej figurę. Tym razem jednak nie na stylizacji skupiły się światowe media, ale na niezwykle emocjonalnym przemówieniu, w którym zwróciła się do towarzyszących jej synów.

- Żyjemy w niejednoznacznym świecie, w otoczeniu dobrej muzyki, piękna, tańców z TikToka czy selfie z filtrami. Ale jest też rzeczywistość, której nie można przefiltrować ani zmyślić. Są miejsca, gdzie ludzie, którzy urodzili się biedni, umierają biedni, ponieważ nie mają możliwości otrzymania wysokiej jakości edukacji. (...) Kiedy mój 10-letni syn mówi mi ze smutkiem, że jego kolega chciałby zmienić kolor skóry, bo nie czuje się częścią grupy, albo że ktoś inny jest odsuwany na bok z powodu jego upodobań, pozostaje mi jako matce pokazać mu, że nie musi być cicho - że może podnieść rękę, że może głośno na to narzekać i na wszystko inne, z czym się nie zgadza. (...) Są tu ze mną Milan i Sasha, co jest dla mnie wielką radością. Chcę, żeby moje dzieci zrozumiały, że aby wprowadzać w świecie zmiany, nie trzeba być gwiazdą muzyki pop. Nie trzeba mieć fundacji, nie trzeba być politykiem, ani nawet zajmować stanowiska kierowniczego. Nie trzeba być sławnym ani bogatym. Aby wprowadzać zmiany na lepsze, należy po prostu odróżnić to, co jest dobre, od tego, co złe. Trzeba tylko uwierzyć, że można coś zmienić i nie dać sobie nikomu wmówić, że jest inaczej - mówiła Shakira.