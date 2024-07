Duet Shakiry i Rihanny okazał się jedną z największych niespodzianek ostatnich miesięcy. Ich wspólny utwór "Can''t Remember To Forget You" zdobył listy przebojów na całym świecie, również w Polsce.

Nie mniejsze kontrowersje wzbudził wspólny klip wokalistek. Obie nie szczędzą sobie w nim uczuć, całość aż kipi seksem.

Idąc za ciosem Shakira nagrała hiszpańskojęzyczną wersję hitu, która nosi tytuł "Nunca Me Acuerdo de Olvidarte". W teledysku zabrakło Rihanny, ale nie oznacza to, że stracił on na atrakcyjności. Jest równie gorąco! Shakira w różnych odsłonach prezentuje swoje wdzięki - na łóżku, za perkusją, w wodzie.

