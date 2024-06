Olga Kalicka przez niemalże trzy lata wychowywała swojego już pięcioletniego syna samotnie. Po bolesnym rozstaniu z ojcem dziecka aktorka nie była gotowa na nową miłość, aż do teraz! Do sieci właśnie trafiły nowe kadry, na których Olga nie kryje swojej radości! Czyż nie są słodcy?

Olga Kalicka po wielu ciężkich chwilach ponownie jest zakochana. Aktorka w 2019 roku powitała na świecie swojego synka- Aleksego, a już dwa lata później ogłosiła rozstanie ze swoim ówczesnym narzeczonym! Przez wiele lat szła przez życie jako samodzielna mama, jednak niedawno aktorka przyznała, że jest gotowa na miłość. Teraz okazuje się, że jej serce jest ponownie zajęte!

Olga Kalicka obecnie przebywa na Bali i jak się teraz okazuje wybrała się w podróż ze swoim obecnym partnerem! Wcześniej nikt nie mógł przewidzieć tego, że aktorka jest w związku, chociaż bardziej uważni spekulowali na ten temat już kilka dni temu. Olga Kalicka dodała wówczas zdjęcie, a opis sugerował, że jej status związku mógł ulec zmianie:

Pożegnałam się z wieloma historiami tutaj, by wreszcie zacząć cieszyć się tym co jest. A jest tak wiele… Jedno jest pewne: to co już było to już było, a to co będzie to jeszcze nie wiadomo. Dziś jest dziś i dziś mamy szansę coś zmienić, coś ulepszyć, coś pożegnać i coś zaprosić

- pisała wówczas Olga.