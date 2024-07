Lindsay Lohan od kilku lat ma fatalną passę. Utalentowana aktorka wciąż nie może się uporać z problemami. Popadła nawet w długi, dlatego też bez wahania przyjęła ofertę "Playboya" na rozbieraną sesję. Na jej konto wpłynął okrągły milion dolarów. Zdjęcia do rozkładówki już za nami! Jak wypadły?



- Zapewniam, że Lindsay wygląda świetnie, to zmysłowa, wysmakowana sesja - zapewnia mama aktorki. - Moja córka uznała, że skoro ma piękne ciało i 25 lat, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć to wyzwanie. Wyszło naprawdę świetnie.

Reklama

Nie pozostaje nam zatem nic więcej, niż uzbroić się w cierpliwość i poczekać na efekty.

Reklama

(ac)