Jennifer Lopez to bezdyskusyjnie najbardziej seksowna gwiazda w amerykańskim show-biznesie. Patrząc na jej obłędne ciało można dojść do wniosku, że czas wpływa tylko na jej korzyść. Płaski brzuch, jędrne piersi i sylwetka marzeń cechują Lopez bardziej niż jej twórczość muzyczna czy aktorska. Z tego powodu zaproszono gwiazdę do udziału w sesji dla nowego numeru "Complex".

W numerze na luty i marzec J.Lo odsłania dekolt i eksponuje to, co ma najlepsze. W rozmowie nawiązuje do przeszłości i teraźniejszości. Wywiad sam w sobie nie wzbudza większego zainteresowania w zestawieniu z ilustrującą go sesją. Zobaczcie sami.