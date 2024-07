Pod koniec ubiegłego miesiąca dotarła do nas informacja o śmierci Małgorzaty Braunek, wybitnej polskiej aktorki, która w ostatnich latach stworzyła uwielbianą przez widzów postać w serialu "Dom nad rozlewiskiem". Gwiazda zmagała się z chorobą nowotworową od połowy ubiegłego roku, nie zrezygnowała jednak z życia zawodowego i pojawiała się na planie produkcji. Niestety nie udało jej się pokonać choroby. Przypomnijmy: Małgorzata Braunek nie żyje. Przegrała walkę z ciężką chorobą

Śmierć aktorki była szokiem dla wszystkich. Do ostatniego dnia fani jej talentu mieli nadzieję, że uda jej się pokonać raka i wrócić do świetnej formy sprzed lat. Tak się jednak nie stało. Wiele wskazuje jednak na to, że już wkrótce będziemy mogli przypomnieć sobie jak wyglądało życie gwiazdy, za sprawą serialu opartego na jej życiorysie. Jedna z producentek, chce żeby tytuł ujrzał światło dzienne już na wiosnę 2016 roku.



Rozmawiałam już w sprawie serialu opartego na życiu Małgorzaty Braunek z jednym ze scenarzystów. Oboje uznaliśmy, że to wspaniały pomysł. Wierzę, że dojdzie do jego realizacji już w przyszłym roku. - czytamy na stronie swiatseriali.pl



Scenariusz serialu powstanie najprawdopodobniej na podstawie książki "Jabłoń w ogrodzie, morze jest blisko" - wywiadu-rzeki z Małgorzatą Braunek, który ukazał się dwa lata temu. Producentka, która prosi o zachowanie anonimowości zdadza, że ma już wybraną aktorkę, która wcieli się w główną rolę.



Nie mam najmniejszych wątpliwości, która z aktorek najlepiej pasowałaby do roli Małgosi Braunek. Wybór jest oczywisty - jej córka, Orina Krajewska. - dodaje.



Serialowa Agata z "Nad rozlewiskiem" do złudzenia przypomina swoją mamę, a przy tym jest niezwykle zdolną aktorką. Skończyła londyńską szkołę aktorką a na swoim koncie ma już kilka ról. Wciąż jednak czeka na tę najważniejszą. Myślicie, że taki serial to dobry pomysł?

