Brytyjska rodzina królewska na przestrzeni ostatnich dwóch dekad nie zawsze mogła cieszyć się dobrą prasą. Problemy w małżeństwie Diany i Karola, potem tragiczna śmierć księżnej i fala podejrzeń skierowanych na brytyjskie służby nie przysłużyły się jej wizerunkowi. Teraz jednak sytuacja zmieniła się o 180 stopni, a największa w tym zasługa młodego książęcego pokolenia. Przypomnijmy: Książę George niedługo kończy roczek. Brytyjczycy szykują mu wyjątkowy prezent

Ocieplenie wizerunku to zazwyczaj małe gesty - księżna w sukience z sieciówki czy skromne wakacje. Teraz do listy można dopisać kolejny, bowiem mania na zdjęcia "selfie" dotarła również do Buckingham Palace. Podczas spotkania promującego królewski program wspierania młodych przedsiębiorców, do popularnej "sweet fotki" zapozowali książę William, książę Harry i Jamal Edwards. Zdjęcie opublikowano na Twitterze "Daily Express".

Tak wygląda królewskie selfie. Jak oceniacie? Nam zdecydowanie brakuje na nim księżnej Kate.

