Dzisiaj odbył się pokaz prasowy serialu "Talianka", którego gwiazdą została Joanna Moro. Aktorka na imprezie pojawiła się w eleganckim białym garniturze, który doskonale komponował się z klasycznym makijażem - czerwone usta to jest to! Niby skromny look a kipi kobiecością i seksapilem!

Musimy przyznać, że chyba nigdy nie widziałyśmy Joanny Moro w tak udanej stylizacji! Do tego wszystkiego po raz kolejny potwierdziła się wyznawana przez nas zasada, że w modzie mniej znaczy więcej. Mamy nadzieję, że częściej będziemy mogły oglądać ją w tak dobrym wydaniu.

