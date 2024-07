Wiedzieliście, że Kasia Nosowska napisała słynny fragment „Teksańskiego” o stygnącej herbacie nad kubkiem kawy, a Maria Sadowska uwielbia grać w gry komputerowe? To nie wszystko. Dzięki tym wywiadom gwiazdy mogą pokazać nam swoją stronę, której wcześniej nie znaliśmy.

W serwisie YouTube pojawiły się pierwsze odcinki nowego internetowego talk-show – „Moje Dwie Natury”. Prowadzącą program jest Anna Gacek, prezenterka Programu Trzeciego Polskiego Radia, a gośćmi najpopularniejsze Polki. Widzowie odkrywają dwa, odmienne oblicza znanych celebrytek, piosenkarek, sportsmenek, aktorek i blogerek.

Gościem pierwszego odcinka programu była wokalistka i autorka tekstów Katarzyna Nosowska. Opowiedziała w nim o swojej największej słabości, której pokonanie zajęło jej wiele lat - o chorobliwej zazdrości.

Moja kosmiczna wyobraźnia podpowiadała mi tak szalone obrazy, że kiedy on wychodził po zakupy, to ja myślałam, że tam się może wszystko wydarzyć – mówi. – Przecież on może w drodze do sklepu minąć tę kobietę i się okaże, że to jest to.