Sebastian Karpiel-Bułecka jako jeden z najprzystojniejszych polskich muzyków, może liczyć na ogromne powodzenie wśród kobiet. Nic więc dziwnego, że głowę tracą dla niego nie tylko fanki, ale i inne gwiazdy, z którymi wiązał się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Obecnie spotyka się z Pauliną Krupińską, a ich związek jest łakomym kąskiem dla paparazzi i kolorowej prasy.

Wokalista zazwyczaj stroni od mediów i nie jest zbyt wylewny w wywiadach, ale teraz coś w tej materii się zmieniło. W rozmowie z "Grazią" Sebastian otwarcie mówi o swoich uczuciach i miłosnych doświadczeniach. Gwiazdor nie ukrywa, że jest teraz w bardzo dobrym momencie swojego życia i chciałby stworzyć rodzinę. W świetle doniesień o jego związku z Krupińską, słowa te nabierają szczególnego znaczenia.

Kiedyś miałem lęki przed tym, że zostanę sam. To się brało z mojego dzieciństwa. W tej chwili moje życie idzie w bardzo dobrą stronę, nie czuję lęku. A jeżeli takowy się pojawi, to wiem, gdzie się z nim zgłosić. Mam już 38 lat i odkąd powstał zespół Zakopower, czyli od 10 lat, żyję ciągle na walizkach. Aktualnie czuję potrzebę stabilizacji. Ale to nie jest strach. Chciałbym po prostu mieć rodzinę, bo ja tak właśnie rozumiem dom. To miejsce, do którego chcesz wracać, a dom tworzą ludzie - podkreśla.