Jest nowy teledysk Sarsy do piosenki "Zapomnij mi"! Piosenka promuje jej debiutancki album, o takim samym tytule. Widzowie doskonale znają ją z "Barw Szczęścia". Czy nowy utwór wokalistki podbije listy przebojów i stanie się takim sukcesem jak "Naucz mnie"?

Nowy teledysk Sarsy - "Zapomnij mi"

Jest na to duża szansa. "Zapomnij mi" to wzruszająca ballada, do której słowa napisała sama Sarsa. Za melodię odpowiada wokalistka oraz Tomasz Konfederak. Reżyserem klipu był Alan Kępski, a więc twórca klipów takich artystek jak Edyta Górniak czy Justyna Steczkowska (Kochankowie Syreny).

Sarsa wysoko postawiła sobie poprzeczkę. "Naucz mnie" w ilości odsłon przebiło nawet nowy klip Madonny.

A wy wolicie "Naucz mie" czy "Zapomnij mi"?

