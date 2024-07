Sara Mannei nigdy nie ukrywała swojego zamiłowania do luksusu. Blogerka niedawno na swoim Instagramie pochwaliła się prezentem ślubnym od swojego męża, Artura Boruca. Piłkarz podarował jej bardzo drogą torebkę Birkin od Hermesa, która jest marzeniem każdej fashonistki. Przypomnijmy: Mannei pochwaliła się prezentem ślubnym od Boruca. On to ma gest

Trzy tygodnie temu para wzięła ślub na greckiej wyspie Mykonos. Tuż przed romantyczną ceremonią nad morzem, młodzi udali się do greckiego Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie dopełnili formalności. Sara dopiero teraz znalazła zdjęcie z tej uroczystości, gdzie chwali się piękną diamentową obrączką, wykonaną w Antwerpii - mieście w północnej Belgii, największym na świecie ośrodku szlifierstwa diamentów. Celebrytka pojawiła się również w innej kreacji niż na wieczornej ceremonii - miała na sobie koronkową sukienkę.

Widać, że jest bardzo szczęśliwą żoną.

Tak wyglądał ślub Sary Mannei i Artura Boruca: