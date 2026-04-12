Sandra Kubicka rozpoczęła swoją karierę jako międzynarodowa modelka, choć teraz rozwija się na różnych polach zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Częste relacje przedstawiające kolejne dni z życia gwiazdy można zobaczyć na jej Instagramie, gdzie postanowiła udostępnić niecodzienne nagranie na tle białych sukni ślubnych. Nie zabrakło też wymownego komentarza.

Sandra Kubicka w salonie sukien ślubnych

Sandra Kubicka nie ukrywa, że cały czas chce rozwijać się zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Nie tylko modelka, lecz także przedsiębiorczyni i influencerka, która z dużym zaangażowaniem relacjonuje dla fanów część swojego życia na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad milion kont. W ostatnich miesiącach trudno o dzień bez nawiązania kontaktu gwiazdy z fanami właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Czym tym razem zaskoczyła swoich odbiorców?

W kwietniowe popołudnie na InstaStories Kubickiej pojawiło się zdjęcie prosto z salonu sukien ślubnych, na którym towarzyszyła jej przyjaciółka. Jak opowiedziała w kolejnych nagraniach, to właśnie bliska jej osoba rozgląda się za idealną kreacją, w której w najbliższym czasie weźmie ślub.

Sandra Kubicka zdecydowała się też na wymowny komentarz, nawiązując zarówno do miejsca, w którym się znalazła, jak i swoich przeszłych prywatnych perypetii miłosnych.

Tym razem nie ja. Mi już starczy napisała Sandra Kubicka na Instagramie.

Warto zaznaczyć, że niecały miesiąc temu media huczały o drugiej rozprawie rozwodowej Sandry Kubickiej i Barona.

Sandra Kubicka dołączyła do nowego projektu

W ostatnich dniach Sandra Kubicka udowodniła, że nie zamierza kończyć rozwijania swojego przedsiębiorczego potencjału. Mimo że cały czas pracuje nad rozwojem swoich marek między innymi z suplementami oraz matchą, to zdecydowała się na kolejny projekt związany z jedną z jej życiowych pasji, czyli boksem.

9 kwietnia Sandra Kubicka ogłosiła, że zaangażowała się w nową federację bokserską "Fight Mode", gdzie będzie współpracować między innymi z Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim, komentatorem i dziennikarzem sportowym związanym z taekwondo oraz mieszanymi sztukami walki.

Jesteście ciekawi, jak potoczy się los kolejnego projektu Kubickiej?

